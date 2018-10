Spal Inter, e sono 4! I nerazzurri vincono 2-1, decide la doppietta di Icardi

Spal Inter, i nerazzurri non si fermano più, battono gli emiliani e conquistano la quarta vittoria consecutiva in campionato

Spal Inter, i nerazzurri vincono 2-1 a Ferrara contro i padroni di casa. Decisiva la doppietta di Mauro Icardi, con una rete per tempo per il capitano dell’Inter. E’ la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Luciano Spalletti in campionato, che sale al terzo posto in classifica a quota 16 punti.

Inter che passa in vantaggio al 14° con un colpo di testa di Icardi su cross dalla destra. Deviazione decisiva di Djourou per il vantaggio nerazzurro. Spal che spreca un calcio di rigore con Antenucci al 18°, che calcia a lato dal dischetto. Nella ripresa arriva il pareggio di Paloschi al 72°, che anticipa Miranda su un cross basso di Fares dalla sinistra deviato da Vrsaljko. Inter che trova la rete decisiva ancora con Icardi al 78°. Perfetto assist di Perisic e il centravanti nerazzurro non sbaglia davanti a Gomis: il piatto destro si insacca alla sinistra del portiere emiliano. Ora arriva la sosta per la nazionali. Alla ripresa del campionato, ci srà il derby di Milano: parte il conto alla rovescia per la stracittadina milanese.