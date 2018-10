Spal-Inter, Brutta notizia per Spalletti. Il giocatore non sarà a disposizione

Brozovic out per infortunio

L’Inter si prepara alla trasferta di Ferrara. Contro la Spal, i nerazzurri cercano un’altra vittoria per accorciare le distanza in classifica rispetto alle prime della classe. Luciano Spalletti, in occasione dell’appuntamento di domani sera (domenica 7 ottobre), dovrà fare a meno del suo regista titolare, ovvero Marcelo Brozovic. La società di Corso Vittorio Emanuele, sul suo profilo Twitter, ha annunciato, infatti, l’assenza del numero 77 per via di una leggera distrazione muscolare.

Il croato dovrebbe essere sostituito per l’occasione da Borja Valero. Lo spagnolo, elogiato da Spalletti in conferenza stampa, è motivato e carico al punto giusto per guidare la squadra a Ferrara. Sin dall’inizio della stagione, tranne in casa contro il Cagliari, è sempre stato inserito nel finale per gestire palloni delicati, caldi. Domani dovrà mettere in mostra la sua classe, il suo talento e la sua esperienza sin dalle prime battute di gara.