Spal Inter, Brozovic va ko, Spalletti si affida al Sindaco

Il croato salta la Spal, regia del gioco all’ex Viola

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, analizza il ko di Marcelo Brozovic in vista della sfida di questa sera contro la Spal di Semplici.

“La sorpresa arriva poco dopo la conferenza stampa di Spalletti e un bel po’ dopo l’annuncio ufficiale dei convocati per Ferrara: Marcelo Brozovic non sarà della sfida contro la Spal, causa una leggera distrazione muscolare.

Che sarà valutata nei prossimi giorni e che al momento non mette in allarmel’ambiente nerazzurro.

Mai come stavolta, insomma, benvenuta sosta. Perché quando si tornerà in campo, l’Inter sarà attesa da due sfide importantissime: derby in campionato e Barcellona in Champions. E perdere ora Brozovic sarebbe una tegola non da poco”.

Chiave del gioco affidata al Sindaco Borja Valero



La rosea poi prosegue la sua analisi: “Nessun dramma, comunque. Almeno per stasera. Spalletti ieri ha confermato di essere «innamorato di tutti i suoi giocatori» ma soprattutto ha ancora una volta ribadito l’importanza di Borja Valero all’interno del suo gruppo.

«È chiaro che vedere Borja Valero, che ha 45 anni – ha ironizzato sorridendo in riferimento a qualche critica passata piovuta addosso al suo centrocampista – tirare fuori queste prestazioni mi rende felice. È rimasto fuori 4-5 partitemasi è allenato sempre al massimo. Non a caso è entrato una volta 5’ è ha fatto la differenza.

Poi è entrato una seconda volta sempre per 5’ facendo la differenza. E quando ha giocato titolare è stato bravissimo. Quindi se avessi tanti Borja con quella voglia, qualità di essere dentro la partita e di mettere l’Inter davanti a tutto riusciremo a fare una strada importante». E allora stasera le chiavi del gioco torneranno nella mani dello spagnolo. Come è probabile il rientro di Sime Vrsaljko – finalmente reduce da una settimana di lavoro col gruppo – a destra per far rifiatare D’Ambrosio e la presenza di Miranda al centro della difesa. Ecco la bellezza della rosa lunga”.

Fonte: Gazzetta dello Sport