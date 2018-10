Spal Inter, Ausilio visionerà con attenzione un calciatore

Occhio su un esterno della Spal di Semplici: Ausilio lo segue da tempo

Secondo quanto riportato stamane da Il Resto del Carlino, questa sera durante Spal-Inter ci sarà un osservato speciale per gli scout nerazzurri. Ausilio ha da tempo sul suo taccuino l’esterno Manuel Lazzari.

L’Inter è sempre attenta e pronta a migliorare ulteriormente la propria rosa nelle prossime sessioni di mercato. Classe 1993, Lazzari ha dimostrato nella scorsa stagione di avere i numeri per diventare un giocatore importante. Tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale. Il calciatore è attualmente sotto contratto con la Spal fino a giugno 2021, con opzione per la stagione seguente. L’esterno piace molto anche a Luciano Spalletti.

Lazzari sfida l’Inter: “Io milanista, motivo in più per vincere”

Intervistato da ‘Sportweek’, settimanale de La Gazzetta dello Sport, l’esterno della Spal, alla vigilia del match con l’Inter, ha dichiarato: “Sono milanista, da ragazzo impazzivo per le discese di Cafù e i gol di Shevchenko. Un motivo in più per batterla. Non sarà facile, loro hanno preso gente importante e puntano in alto. Ma ci proveremo. E comunque l’Inter mi ricorda anche un momento bellissimo. Era la mia terza partita in Serie A, si giocava alle 12.30: vidi San Siro pieno di tifosi, per qualche secondo restai a bocca aperta. Come davanti a un’opera d’arte”.