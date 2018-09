Spagna-Croazia, il nerazzurro esce dal campo per infortunio. Il ginocchio…

Loading...

Brutte notizie in casa Inter

Durante l’incontro di Nations League tra Spagna e Croazia, il terzino dell’Inter Sime Vrsaljko è uscito dopo soli 20 minuti di gioco per via di un infortunio al ginocchio. L’ex Sassuolo è uscito dal rettangolo di gioco con le sue gambe, tranquillizando compagni, allenatore e staff. Stando agli ultimi aggiornamenti, dovrebbe trattarsi di una distorsione. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori esami per far sì che Spalletti possa conoscere al meglio le condizioni del suo giocatore.

L’ex Atletico Madrid, nonostante i pochi minuti giocati, è già un giocatore, un interprete, un elemento importante per la rosa di Spalletti. La caratura internazionale del ragazzo non è in discussione. Vrsaljko è un terzino completo, abile in entrambe le fasi di gioco. In caso di sua assenza, D’Ambrosio prenderebbe il suo posto come terzino destro, mentre la fascia opposta verrebbe occupata da Asamoah. L’ex Juve è una delle certezze dell’11 titolare del manager di Certaldo.