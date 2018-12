Sospensione Nainggolan | Sky: “Ecco il motivo. Questo fa capire che…”

Sky spiega il motivo della sospensione di Nainggolan. Questa decisione fa capire una cosa molto chiara

La notizia della giornata in casa Inter è senza dubbio la sospensione temporanea dall’attività agonistica per Radja Nainggolan. Il giocatore belga sarà costretto a saltare la gara del 26 dicembre contro il Napoli per motivi disciplinari. Non una bella notizia in casa nerazzurra, visto il momento in cui i risultati non arrivano e la squadra è reduce dal cocente pari contro il Chievo.

Ma in cosa consistono questi motivi disciplinari che hanno spinto la società a prendere questa decisione? A spiegarlo è Sky Sport 24, attraverso le parole di Andrea Paventi. L’inviato che segue da vicino le vicende inerenti al mondo Inter ha svelato cosa ha combinato questa volta il pupillo di Spalletti.

Nainggolan infatti sarebbe arrivato in ritardo all’allenamento odierno. Il fatto in sé non sarebbe così grave, ma ciò che ha portato a prendere questo provvedimento è la reiterazione di questo comportamento. Il ninja infatti sarebbe particolarmente incline a questi ritardi.

Significato

Lo stesso Paventi ha voluto chiarire un aspetto. Ossia che questa scelta manda un messaggio ben chiaro.Adesso all’Inter c’è Marotta, e questo è il suo modus operandi. Il significato di questa sospensione sarebbe quindi quello di far capire che ora all’Inter c’è un nuovo corso, e queste scelte sono in linea con la nuova mentalità societaria.

Nainggolan ora dovrà pagare una multa il cui ammontare si aggira intorno ai 100 mila euro.