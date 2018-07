Sky news: salvi i ragazzi della squadra di calcio in Thailandia

(Sky news) La notizia di Sky Sport e di tutti gli altri media mondiali fa venire un tuffo al cuore: “Li abbiamo trovati, sono tutti vivi”. “Con queste parole il governatore della provincia di Chiang Rai mette fine a una storia che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso. Una squadra di calcio, composta da 12 ragazzi e un allenatore, è stata tratta in salvo da una grotta dove era intrappolata da 10 giorni.

Il gruppo era rimasto intrappolato in una grotta a 400 metri dalla cavità di “Pattaya Beach”, rimasta asciutta durante le inondazioni, e apparentemente non si sono mossi da lì per tutta la durata della loro scomparsa (in totale 10 giorni).

I soccorritori avevano identificato l’area come l’unica possibile via di salvezza per i dispersi, di cui non si avevano notizie ormai da nove giorni. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore, ma alla fine i 13 dispersi sono stati riportati all’esterno della grotta.”

Le inondazioni che hanno colpito la Thailandia nei giorni scorsi avevano rischiato di trasformare in tragedia l’imprudenza del gruppetto che si era spinto troppo oltre e non era più riuscito a ritornare indietro.

Anche il Papa era intervenuto

“Nei giorni scorsi anche Papa Francesco aveva ricordato la tragica vicenda dei ragazzini e pregato per loro. I dispersi, tutti tra gli 11 e i 16 anni, si erano avventurati nella grotta di Tham Luang, a nord della Thailandia, al confine con la Birmania e il Laos, la sera del 23 giugno, dopo l’allenamento.

Ma sono stati bloccati dalle forti piogge monsoniche.”Non ci fermeremo fino a quando non li avremo trovati”, aveva dichiarato l’ammiraglio Apakorn Yookongkaew. Oltre ai mille militari impegnati nelle ricerche, si erano aggiunte squadre di esperti stranieri, tra cui 30 soldati americani. Nei giorni scorsi la polizia aveva fatto cadere, da un pozzo scavato nel fianco della montagna, pacchetti di sussistenza nelle grotte, con cibo, bevande, un telefono, una torcia, candele, un accendino e una mappa delle caverne.”

Fonti Sky Sport, Gazzetta.it