Inter News: Unico top club presente

(Inter News) Come avevamo anticipato alcune settimane fa, l’Inter è l’unico club europeo presente all’Expo Cinese.

Tutta la dirigenza nerazzurra si è trasferita a Shangai, sede della manifestazione, per presenziare a questo evento di enorme portata a livello commerciale e di comunicazione. Ne dà notizia il sito dell’Inter con un lungo report sull’evento.

“Nemmeno 30 ore dopo il pareggio casalingo contro il Barcellona, il neo presidente interista Steven Zhang è atterrato a Shanghai e ha visitato lo stand del Club presso il China International Import Expo. Insieme a lui sono presenti il Vice President Javier Zanetti e la delegazione nerazzurra. Ne fanno parte il CMO Luca Danovaro, la Marketing Director Maria Laura Albini, la Director of Global Youth Business Barbara Biggi, l’International Sales Director Tal Moriah ed il Managing Director dell’Inter China Office Andy Zhang.

Steven Zhang entusiasta

Queste le parole di Steven Zhang: ‘In futuro Inter continuerà a impegnarsi sui mercati globali, in particolare continuerà a lavorare in Cina per importare i concetti e le tecniche più avanzate del calcio internazionale e dare il proprio supporto allo sviluppo del calcio giovanile in questo paese, creando anche nuove opportunità per i giovani giocatori cinesi di arrivare nelle migliori academy europee”.

‘L’Inter è una squadra di calcio, la competizione gioca sicuramente un ruolo importante’. Ma l’Inter non è solo un club, non è solo calcio. È ancora più importante il suo ruolo di ponte e di canale di comunicazione tra Cina, Italia ed Europa, verso i tifosi e i consumatori di tutto il mondo, che raggiunge attraverso la cultura dello sport e della sana competizione. Anche Suning crede molto nel suo impegno tramite Inter per supportare lo sviluppo del calcio in Cina’.

Javier Zanetti, Vice President interista, è tornato in Cina per questa importante occasione. L’ex capitano ha voluto esprimere un augurio di successo per il CIIE: ‘Questo evento sta avendo grandissima risonanza anche in Italia, anche Pirelli partecipa a questa manifestazione oltre al nostro club. Sicuramente l’Inter in futuro avrà un ruolo sempre più importante nelle relazioni tra Cina ed Europa’.

Fonte Inter.it