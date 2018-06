Esclusione dalle Coppe e sanzione in vista per i rossoneri

La Uefa, nella giornata di domani, deciderà come comportarsi in merito alla situazione del Milan. La squadra rossonera rischia grosso. Nell’arco delle prossime 24 ore, la camera giudicante dovrebbe rattificare l’esclusione dalle Coppe della società meneghina per un anno. In aggiunta dovrebbe esserci anche una sanzione. L’esclusione per due stagione dovrebbe essere esclusa.

Il ritardo, per quanto riguarda la diffusione della decisione, è dovuto al fatto che i giudici della Camera giudicante hanno voluto scrivere con la massima precisione le motivazioni dell’esclusione (l’incertezza sul rimborso del debito). Il tutto verrà chiarito al meglio nelle prossime ore.

Intanto, sempre nella giornata di domani, potrebbe anche essere effettuato il cambio di proprietà. Comisso è sul punto di rilevare la maggioranza della società di Milano. I rossoneri stanno vivendo un estate, una sessione di mercato piuttosto travagliata.

Mirabelli, direttore sportivo, e Fassone, amministratore delegato, vogliono capire il prima possibile, vogliono fare chiarezza sulla situazione societaria per concentrarsi sul mercato in entrata e in uscita. Gattuso, allenatore rossonero, conosce i limiti della squadra e necessita di acquisti di qualità.