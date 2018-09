Gioia social Inter | Da Perisic a Keita: Ecco tutti i post di esultanza

L’Inter esulta sui social network: ecco tutti i post dei giocatori

L’Inter esce dal Marassi dopo aver conquistato tre punti all’ultimo minuto grazie alla rete messa a segno da Marcelo Brozovic. Ed il calcio, si sa, sta assumendo sempre di più una dimensione social. Ed è proprio sui profili Instagram e Twitter che i giocatori nerazzurri hanno voluto esprimere la loro gioia per la seconda vittoria conquistata in questo campionato.

I post

Antonio Candreva, inizialmente messo in discussione e addirittura sul mercato, e che ora sta cercando di riprendersi la sua squadra a suon di prestazioni fatte di intensità e sacrificio, ha voluto esultare così su Instagram. Sotto un’immagine che lo ritrae in campo nella gara di ieri l’esterno italiano ha postato la frase: “Tre punti pesantissimi…con le unghie e con i denti”. Frase che testimonia quanto sia stata dura la gara di ieri e quanto liberatoria la rete di Brozovic.

Keita

Dedica al man of the match Marcelo Brozovic per l’esterno senegalese, entrato ieri a gara in corso. “Con grinta e cuore su un campo difficile…Epic” il messaggio di gioia di Keita.

D’Ambrosio e Politano

Anche i due giocatori italiani hanno gioito su Instagram.

Guarda già avanti Politano, che posta la frase: “Non molliamo mai, ora testa alla Fiorentina”.

D’Ambrosio invece sottolinea il carattere della sua squadra: “Abbiamo voluto ed ottenuto meritatamente questa vittoria”.

Perisic

L’esterno croato si complimenta con il suo compagno di squadra e di nazionale con il messaggio “Bravo doktore”.

Brozovic

Infine il protagonista della serata con il messaggio: “Non molliamo mai. Grande partita. +3”.