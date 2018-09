(Sky) Stamattina sessione video per studiare il Parma. Icardi in gruppo

Sky – Allenamento della vigilia: anche Icardi è in gruppo

Arrivano aggiornamenti sul lavoro di vigilia in casa Inter in vista del match di domani con il Parma. All’inizio della seduta, Spalletti ha tenuto una lunga sessione video per studiare l’avversario, come riporta Sky Sport.

Ora la squadra è in campo e anche Icardi sta lavorando in gruppo. Solo a fine allenamento si capirà se Maurito domani sarà titolare oppure se partirà dalla panchina. Col Parma sarà la prima partita delle sette totali nei prossimi 21 giorni, per cui bisognerà studiare una tabella precisa per ottimizzare le energie della rosa. Sicuri di un posto i tre dietro la prima punta: Politano, Nainggolan e Perisic.