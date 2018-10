Sky Sport, Zanetti e Maldini: grandi parole d’elogio tra i due ex capitani

Sky Sport, Javier Zanetti e Paolo Maldini hanno parlato a pochi minuti dall’inizio del derby, belle parole tra i due ex capitani

Javier Zanetti e Paolo Maldini sono stati intervistati da Sky Sport. Ai microfoni di Alessandro Alciato i due ex capitani di Inter e Milan hanno parlato del derby. Tanto rispetto tra le due bandiere dei due club.

“Una partita molto importante, molto sentita, chiunque vorrebbe giocarla”, così Zanetti sulla stracittadina milanese. Su Maldini: “Grande ammirazione, prima per la persona e poi per il giocatore. Tanto rispetto per lui”. Questa la risposta dell’ex giocatore nerazzurro al commento di Maldini, che ha elogiato Zanetti.