Sky Sport: “Tutto fatto per Keita. Ecco quando ci saranno le visite mediche”

Keita sarà un nuovo giocatore dell’Inter, Sky Sport ribadisce l’arrivo dell’esterno offensivo

Keita Baldé vestirà la maglia dell’Inter. Tutto fatto tra il Monaco e il club nerazzurro. Quest’oggi il vice presidente del club monegasco ha affermato che mancano pochi dettagli alla chiusura dell’operazione.

Nell’edizione delle 23:00 di Sky Sport 24, Giorgia Cenni ha ribadito la notizia di qualche ora fa: Keita sarà un giocatore dell’Inter.

Accordo e visite mediche

La giornalista di Sky Sport ha così commentato: “Keita all’Inter è fatta. Nelle prossime ore ci saranno le visite mediche”. “Operazione in dirittura d’arrivo, prestito di 5 milioni di euro e riscatto a 34 milioni”, così ha spiegato da Giorgia Cenni.

Dopo una stagione non esaltante al Monaco, l’attaccante senegalese tornerà in Italia. Proprio nell’ultima stagione in serie A, il giocatore ha disputato la migliore annata della sua carriera.

Con la maglia della Lazio ha segnato 16 reti, giocando un ottimo girone di ritorno. Luciano Spalletti avrà un nuovo esterno d’attacco, capace di saltare l’uomo, di creare superiorità numerica e di concludere a rete.