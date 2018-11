Sky Sport | Tottenham Inter, Icardi titolare, Vrsaljko…

Tottenham Inter, le condizioni d Vrsaljko

Tottenham Inter – L’inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi, ha dato importanti aggiornamenti riguardanti le condizioni fisiche del terzino croato Sime Vrsaljko.

Quasi impossibile dunque l’impiego nella gara di Champions League contro gli Spurs di Pochettino. Il terzino che ha sofferto di una elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, con ogni probabilità non scenderà in campo a Londra. Per quanto riguarda l’attacco, Spalletti è pronto a schierare titolare Mauro Icardi, rimasto in panchina per gran parte della gara contro il Frosinone. Ancora da valutare la scelta di Spalletti per quanto riguarda il terzino destro. La soluzione più probabile sarebbe quella di schierare D’Ambrosio, anche se il tecnico di Certaldo, all’andata, ha stupito tutti mettendo a destra Skriniar.

Fonte: Sky Sport