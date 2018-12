Sky Sport | Spalletti a sorpresa torna a parlare: “Due episodi..”

Spalletti a Sky Sport

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, è ritornato a parlare ai microfoni di Sky Sport per precisare alcuni concetti espressi in precedenza.

Leggi anche: (ID) Mauro Milanese: “San Siro per un calciatore è come il Colosseo per un gladiatore”

Le parole del tecnico di Certaldo

“Giusta la mia espulsione. Non avevo visto l’episodio del possibile rigore su Zaniolo. Non mi sembra una grande botta, però andrebbe giustamente rivisto. Su Icardi c’è una vera e propria tranvata. Se Manolas non lo butta via dalla palla Mauro calcia. Lui va sull’uomo perché non può più intervenire sul pallone. E’ un fallo nettissimo. La partita è stata condotta benissimo dalla due squadra. Una grande partita, pareggio giustissimo, due squadre che hanno fatto la gara per vincerla. Mentalmente e come volontà sono due squadre da elogiare. Con il Var si allunga la carriera degli arbitri.Tattica e giocate molto interessanti. E’ mancato qualcosa nella finalizzazione. Rocchi l’ha arbitrata bene. Due episodi, uno per parte però. Le partite bisogna provare a vincerle. Il calcio è cresciuto in Italia, c’è la volontà di andare a giocare la palla sin dal calcio di rinvio”.