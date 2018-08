Sky Sport, Marchetti: “Modric? L’Inter aspetterà fino al 17. Al club non piacerebbe…”

Sky Sport, stringe il tempo per Luka Modric all’Inter, le ultime su notizie su questa situazione di mercato

Nell’edizione delle 19:00 di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, Luca Marchetti ha parlato di Luka Modric. Il centrocampista croato si appresta a giocare con il Real Madrid la finale di Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid. Il centrocampista croato potrebbe non giocare il match per un problema fisico. Le speranze dell’Inter di portare a Milano Luka Modric non sono tramontate del tutto, ma il tempo stringe. Il calciomercato in Italia chiude tra due giorni e la possibilità che Modric vesta la maglia dell’Inter diminuisce sempre di più.

Il Real Madrid sta cercando un sostituto a centrocampo. Ha chiesto Eriksen al Tottenham, che ha risposto chiaramente “servono 200 milioni”. Milinkovic-Savic è un altro nome caldo, ma difficilmente la Lazio si priverà del suo miglior centrocampist a due giorni dalla fine del calciomercato. Thiago Alcantara è un altro obiettivo dei blancos, con la voce circolata nei giorni scorsi di un accordo tra il giocatore ed il Real Madrid.

Le parole di Marchetti

Luca Marchetti ha commentato così: “Da quello che ci risulta, l’Inter aspetterà fino al 17. E’ una trattativa diversa dalle altre. Qui è Modric che deve convincere Florentino Perez, di essere libero di decidere il proprio futuro quando avrebbe voluto”.

Continua il giornalista: “Di sicuro, Modric non farà nessuno sgarbo al Real Madrid, perchè è un super professionista, perchè sono 15 anni che gioca ad altissimi livelli e non vuole andare allo scontro totale con comportamenti anti professionali. Questo non piacerebbe neanche all’Inter, perchè stiamo parlando di un’altra società molto importante a livello internazionale“.

Conclude Marchetti: “Se Modric sarà bravo, convincente, continuerà ad insistere con Florentino Perez non lo possiamo sapere. E’ chiaro che mancando poco tempo diventa sempre più complicato perchè il muro che ha alzato Florentino gioca a favore del Real Madrid”.