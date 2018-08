Sky Sport, Marchetti: “Il Real Madrid sta prendendo tempo per due motivi”

Sky Sport, gli ultimi aggiornamenti su Luka Modric

Nell’edizione delle 19:00 di Sky Sport 24, Luca Marchetti in studio e Fabrizio Romano in diretta da Madrid, più precisamente da Valdebebas, dove il Real Madrid si prepara a svolgere l’allenamento giornaliero, hanno aggiornato la situazione su Luka Modric.

Modric vuole l’Inter e sarà decisivo l’incontro con Florentino Perez. Aspettando questo momento, il centrocampista croato si è presentato regolarmente per svolgere il secondo allenamento.

Le parole di Marchetti

Dagli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha parlato di Luka Modric. Ecco le sue parole: “E’ stata una giornata interlocutoria. La sensazione è che il Real Madrid, in questo momento, sta cercando di prendere tutto il tempo possibile per non arrivare al punto da dentro o fuori”.

Il giornalista ha spiegato che sono due i probabili motivi di questo slittamento. Marchetti ha così commentato: “Modric ha fatto sapere al Real Madrid nei giorni scorsi che vuole lasciare il club perchè considera concluso il suo ciclo e l’Inter gli offre una possibilità che lo affascina”.

Continua Marchetti: “Il Real Madrid vede sfilarsi un altro pezzo pregiato e sta prendendo tempo per questi motivi: vedere se nel frattempo il tecnico e i compagni riusciranno a fargli cambiare idea o se Florentino Perez sta lavorando sul sostituto di Modric“.

Le parole di Romano

In diretta da Madrid, Fabrizio Romano ha commentato sul possibile sostituto di Modric. Il giornalista ha parlato di Thiago Alcantara, Eriksen e Milinkovic-Savic.

Questi sono i tre nomi sul taccuino del Real Madrid in caso di addio di Modric. Thiago Alcantara è un pupillo del nuovo tecnico Lopetegui. Eriksen è una pista impossibile, vista la chiusura del mercato inglese poco fa, con il Tottenham che non avrebbe la possibilità di prendere un sostituto. Milinkovic-Savic è un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a Modric e la Lazio chiede non meno di 110 milioni per privarsi del suo giocatore.

Luka Modric vestirà la maglia dell’Inter? La giornata di domani potrebbe essere decisiva per conoscere il suo futuro. Il club nerazzurro ha fatto tutto quello che era possibile, il giocatore ha ribadito più volte la sua volontà. Ora, dipenderà tutto da Florentino Perez.