Sky Sport | Marani, parole che fanno riflettere: “L’Inter per Suning non è…”

Marani elogia Suning

Matteo Marani, durante l’edizione di Sky Sport 24, ha parlato in merito alla “presenza” di Suning a Milano, elogiandone il lavoro svolto.

Le parole di Marani

“E’ da sottolineare la sua presenza a Milano, lui abita a Brera ed è un amante dello stile di vita italiano. Fa riflettere come Nainggolan descriveva la proprietà della Roma, con Pallotta spesso assente, cosa che non è accaduta con Zhang, sempre presente al fianco della squadra. L’Inter non è un operazione di passaggio per Suning, anzi è una base per vincere in Europa. Tutto questo è dimostrato dal fatto che Zhang abbia messo suo figlio, il suo erede a Milano. La società è molto ben strutturata, vdremo se arriverà anche Marotta. Ad oggi l’Inter ha aumentato di 100 miloni il fatturato passando da 200 ai 300 attuali”.

L’Inter è migliorata, non solo sul campo, grazie alla campagna acquisti ponderata, sfruttando tutte le occasioni che il mercato ha saputo offrire, ma anche fuori. Inter Media House è un progetto ambizioso, che sta fruttando molto. Tanti i follower e le persone richiamate da questo progetto audiovisivo. Splendidi i video di presentazione per ogni giocatore. E’ anche dai piccoli dettagli che si comprendono le intenzioni della società. In questo modo anche il brand nerazzurro ha modo di essere conosciuto in tutto il mondo.

