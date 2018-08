(Sky sport) Mangiante: “Modric vuole l’Inter. Ecco quando sarà l’incontro”

Venerdì ci sarà l’incontro decisivo

Luka Modric vuole l’Inter. Angelo Mangiante, giornalista di Sky sport 24, fa chiarezza sulla situazione relativa il regista croato. “Modric vuole l’ # Inter non solo per i 60 milioni nei prossimi 6 anni, ma-come # CR7-convinto sia arrivato il momento di una nuova sfida. Tutto dipende nelle prossime ore dalla rigidità o meno di Florentino (contratto fino 2020). Per ora Sanchez n.2 del Real è per il no” – ha dichiarato il professionista -.

I prossimi due giorni di mercato faranno capire diverse cose sul futuro dell’Inter di Spalletti. La campagna acquisti, capeggiata e condotta da Ausilio, può essere completata grazie ad altri due colpi di spessore, di primo livello. Oltre a Modric, infatti, i nerazzurri puntano molto su Keita Balde, attaccante senegalese in forza al Monaco. L’ex Lazio ha espresso la volontà di tornare in Italia, ha espresso la volontà di vestire la maglia nerazzurra.

Prestito con diritto di riscatto

Keita Balde dovrebbe trasferirsi a Milano in prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un’operazione alla Politano per la società di Corso Vittorio Emanuele. L’attaccante, che ha messo a segno solo 8 gol nell’ultima stagione, è stato pagato circa 30 milioni solo un anno fa.

La squadra francese, nonostante il no di Candreva, è disposta a portare avanti la trattativa con i nerazzurri, i quali vorrebbero chiudere il prima possibile l’operazione. Spalletti vuole avere la propria compagine al completo in vista del campionato.

La Serie A riprenderà a breve, il 18 agosto con i primi anticipi. Il torneo si preannuncia interessante e ricco di qualità, ricco di un livello di competitività senza eguali fra le varie compagini. La Juventus, regina da sette anni, parte ancora in prima fila.