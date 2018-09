Le dichiarazioni di Joao Mario

Il centrocampista nerazzurro, Joao Mario, vuole riconquistare il pubblico nerazzurro. Il portoghese chiarisce le sue dichiarazioni durante il ritiro in nazionale, quando disse: “Sarebbe inutile presentarmi ad Appiano, nonostante un contratto valido fino al 2021. Spero si riesca a trovare una soluzione il prima possibile…nel calcio come nella vita bisogna essere onesti nel capire quando le cose finiscono. E con l’Inter è finita”…

“Sono tranquillo, sto lavorando bene e sono a disposizione di mister Spalletti. Aspetto un’opportunità per aiutare la squadra. Sono rimasto qua, conosco l’allenatore, i giocatori e il club, non ci sono problemi e la cosa più importante adesso è raggiungere il massimo della forma per dare il mio contributo”.

Riguardo le dichiarazioni in nazionale

“Quando ho parlato dei problemi della mia esperienza all’Inter, sono stato male interpretato da chi mi ha intervistato. Non è stato facile il mio primo anno all’Inter, era il primo fuori dal Portogallo e in quella stagione la squadra ha cambiato tanto. Adesso però fa parte del passato e penso solo a trasformare i fischi in applausi. So che il mio linguaggio del corpo a volte trasmette un messaggio che può essere male interpretato e sto lavorando anche su questo aspetto”.

“Quando lo scorso inverno ho scelto di andare via è solo perché non volevo rischiare di perdere il Mondiale, non perché c’erano stati dei problemi nei rapporti con il mister o i compagni. Ora sono più maturo rispetto a quando sono arrivato, ho un bellissimo rapporto con il gruppo dal primo giorno, in particolare Miranda, D’Ambrosio, Handanovic e Perisic mi hanno aiutato tanto nell’inserimento. Mi sto allenando bene e cerco di farmi trovare pronto per dare la miglior risposta possibile quando verrò chiamato in causa”.

Fonte: Sky Sport