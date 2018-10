Sky Sport, Icardi lancia un messaggio importante a tutto l’ambiente nerazzurro

Sky Sport, dagli studi il noto giornalista commenta tra le righe la decisione di Icardi, un messaggio importante per l’ambiente nerazzurro

Nell’edizione delle 23:00 di Sky Sport, Massimo Tecca ha parlato del derby che si giocherà domenica sera e di Mauro Icardi. Ecco le sue parole: “Torniamo ad assistere ad un gran derby. Grandissimo livello, di prospettiva, che può dare slancio alle due squadre. La vittoria dell’Inter lancerebbe la squadra di Spalletti come terza forza del campionato”.

Sul capitano nerazzurro, il noto giornalista coglie un importante dettaglio sulla decisione dell’attaccante di restare all’Inter. Il commento di Tecca: “Icardi con il rinnovo lancia un segnale importante, “voglio fare la storia dell’Inter”. Per percorrere le strade di Milito e Eto’o, Icardi deve avvicinarsi allo spirito di squadra dell’Inter, come hanno fatto i due ex attaccanti nerazzurri”. Continua il giornalista: “E’ una certezza assoluta, più deleterio togliere il capitano nerazzurro all’Inter che Higuain al Milan”.