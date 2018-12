Sky Sport | Handanovic, dichiarazioni che faranno riflettere: “A febbraio…”

Le parole di Handanovic

Il giorno dopo il dolore si sente di più. All’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, il portiere sloveno dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato in esclusiva a Sky Sport a margine dell’evento riguardante il libro 100 Storie Nerazzurre.

Dopo la sconfitta con il Parma, le parole del numero uno nerazzurro hanno dato una vera e propria scossa alla squadra. L’Inter ora deve puntare a vincere l’Europa League.

“Oggi è un giorno nuovo e guardiano avanti, sabato giochiamo una nuova partita e giocare e vincere è la migliore medicina in questi casi. Sapevamo di dover vincere senza pensare all’altra partita ma purtroppo non ci siamo riusciti. La qualificazione è un obiettivo sfuggito, a febbraio penseremo all’Europa League come una nuova occasione, come faranno altre squadre che potrebbero vincerla. Abbiamo una squadra che può arrivare fino in fondo. La stagione non è neanche a metà e abbiamo ancora obiettivi. Nelle ultime partite abbiamo giocato bene ma purtroppo non abbiamo portato a casa risultati concreti, dobbiamo riaccendere una scintilla”.

Fonte: Sky Sport, Inter.it