(Sky sport) Giunta: “Biabiany è un nuovo giocatore del Parma”

Il francese saluta l’Inter e torna in Emilia

Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky sport, e di Mario Giunta, Jonathan Biabinay è molto vicino al trasferimento al Parma. Il giocatore francese, che ha giocato l’ultima stagione allo Sparta Praga, sta per lasciare Milano per tornare in Emilia.

Il Parma, neopromossa in Serie A, sta conducendo un ottima campagna acquisti. L’obiettivo dei dirigenti è quello di costruire una squadra solida e competitiva, ma anche giovane e frizzante. Biabiany, che con la maglia bianconera ha dato il meglio, è un elemento di sicuro affidamento, un giocatore d’esperienza su cui puntare.

Ausilio, grazie a questa uscita, continua la sua corsa verso la quota richiesta dalla Uefa in ottica plusvalenze. L’obiettivo è ormai ad un passo. Manaj dovrebbe essere il prossimo a lasciare la casata interista per via dell’interesse del Celta Vigo.

Non è, però, da escludere una possibile uscita last minute di Andrea Pinamonti. L’attaccante della Primavera è molto richiesto; ha diverse offerte e, nelle prossime ore, potrebbe anche lasciare Milano per fare una nuova esperienza.