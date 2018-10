Sky Sport, Barzaghi: “Brozovic dal primo minuto. In difesa…”

Sky Sport, Matteo Barzaghi ha aggiornato la situazione sulla probabile formazione dell’Inter, si attende la riunione tecnica

Sky Sport, in diretta dal ‘Camp Nou’ il giornalista Matteo Barzaghi ha parlato della probabile formazione che Luciano Spalletti manderà in campo questa sera.

Ecco le sue parole: “Alle 19 ci sarà la riunione tecnica. L’Inter dovrebbe giocare con il 4-2-3-1. In difesa, De Vrij, Skriniar e Miranda per due maglie. D’Ambrosio e Asamoah sugli esterni. A centrocampo, Brozovic ce la fa, con lui Vecino. In avanti Candreva, Borja Valero e Perisic alle spalle di Icardi”. Un solo dubbio nel Barcellona: Dembélé o Rafinha come esterno d’attacco a destra.