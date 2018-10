Sky Sport | Ausilio tra mercato e rinnovi:”Siamo in fase di scouting per…”

Le parole di Piero Ausilio

Il Direttore Sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a margine dell’evento di presentazione del libro del dottor Volpi.

“Con il solo carattere si possono fare cose buone, ma serve anche qualità. E l’Inter è riuscita ad averli entrambe: un giusto mix di qualità e determinazione. Brozovic e Vrsaljko sono rimasti ad Appiano per recuperare e migliorare le loro condizioni fisiche. Vrsaljko è rientrato a Ferrara dopo un infortunio, Brozovic è in fase di recupero e anche per D’Ambrosio l’obiettivo è di tornare per il derby”.

“L’Inter è consapevole del lavoro che ha intrapreso, lo scorso anno abbiamo centrato il nostro obiettivo. E anche quest’anno ci stiamo giocando al massimo le nostre carte. Eravamo consapevoli che le prime partite potevano presentare delle difficoltà, ma le abbiamo superate e vogliamo continuare sulla strada intrapresa. Tutti i nostri calciatori possono fare meglio, bisogna anche ricordare che tanti hanno disputato il Mondiale e giocato tante partite”.

“Keita è arrivato gli ultimi giorni di mercato, ha lavorato tanto e bene e sta continuando a crescere di condizione. Assieme a mister Spalletti siamo convinti che possa migliorare la rosa. Mi auguro di poter arrivare agli ottavi di Champions. Il mister è felicissimo all’Inter e ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni. Inoltre, ci sarà la possibilità di allungarlo ulteriormente in futuro”.

“Su Icardi stiamo lavorando per allungare e migliorare il suo contratto, ma ricordiamoci che Mauro ha ancora tre anni di contratto. In questo momento siamo in una fase di scouting, guardiamo tante partite per migliorare ulteriormente la nostra rosa. La proprietà è sensibile e disponibile su queste tematiche”.

Fonte: Sky Sport