Sky Sport, Adani: “Gli episodi decidono le partite e questa sera l’Inter è andata…”

Sky Sport, al termine di Inter-Fiorentina ha parlato Daniele Adani, mettendo in chiaro un dettaglio di questa sera

Sky Sport, nel dopo partita di Inter-Fiorentina, presenti negli studi dell’emittente televisiva, Paolo Condò e Daniele Adani hanno parlato dell’incontro giocato a ‘San Siro’. Condò ha elogiato un aspetto dei nerazzurri e premiato due nerazzurri come migliori in campo, Adani ha parlato di un altro aspetto determinante nel match di questa sera.

Questo il commento di Adani: “L’inter non può considerare questa una prova finale, l’Inter deve pensare che quello che ha ottenuto è arrivato grazie alla forza emotiva nei momenti difficili. Il percorso dell’Inter è buono dal punto di vista emozionale e andare a prendere i tre punti anche nel momento in cui non li meritavi. Perché? Perchè è vero che gli episodi decidono le partite, ma è anche vero che D’Ambrosio è andato a prenderselo quel gol. Negli episodi Icardi non manca mai”.