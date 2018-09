Sky: “Secondo le ultime indiscrezioni Spalletti ha in mente due novità”

Sky: “Dalle ultime indiscrezioni raccolte sembra che Spalletti sia orientato a introdurre due novità”

Luciano Spalletti sta pensando, i vista della gara di questa sera contro il cagliari, ad introdurre una doppia novità nell’11 titolare. Ieri in conferenza il tecnico aveva accennato alla possibilità di schierare Lautaro Martinez dal primo minuto al cento dell’attacco al posto del capitano Mauro Icardi. Questa intenzione sembra essere confermata da Sky Sport 24. Matteo Barzaghi infatti, ha raccontato le indiscrezioni che la redazione dell’emittente satellitare ha raccolto negli ultimi minuti. Non solo questa sarebbe la novità rispetto alle ultime gare, visto che Spalletti avrebbe intenzione di effettuare un altro cambio sulla trequarti.

Le parole

“Dalle ultime indiscrezioni raccolte sembra che al centro dell’attacco dovrebbe giocare proprio Lautaro Martinez al posto di Icardi. Confermata quindi l’intenzione espressa ieri in conferenza stampa. Tuttavia non è ancora ufficiale che sarà questa la scelta visto che le squadre non sono ancora arrivate. E bisogna sempre ricordare che mercoledì ci sarà la partita contro il PSV. Inoltre sembra che Spalletti stia meditando un’altra novità, questa volta sulla trequarti. Potrebbe infatti partire dalla panchina Perisic, e al suo posto potrebbe giocare Candreva. Dietro l’unica punta Lautaro potrebbero esserci quindi Candreva, Nainggolan e Politano.”