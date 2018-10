(Sky) Spal-Inter, due novità in avanti. Vrsaljko dal 1′?

Sky – Verso Spal-Inter: mediana confermata, due novità

E’ già tempo di riaprire il discorso campionato per l’Inter, dopo la seconda vittoria in altrettante partite conquistata l’altro ieri in Champions League. Il ritorno nei confini nazionali vuol dire turnover moderato per Luciano Spalletti, che a due giorni dalla sfida con la Spal sta pensando a qualche modifica rispetto all’undici titolare.

Danilo D’Ambrosio potrebbe rifiatare lasciando il posto a Sime Vrsaljko, quarto di destra di una difesa che potrebbe rivedere dal 1′ Joao Miranda (resta da capire chi riposerà tra Skriniar e De Vrij). La diga davanti alla difesa non sarà modificata, spazio al duo Brozovic–Vecino, mentre dietro a Icardi possibile trio formato da Candreva, Nainggolan e Keita. Lo riporta Sky Sport.