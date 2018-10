Sky | Parolo svela la bravura dell’Inter: “La differenza l’ha fatta…”

Parolo ai microfoni di Sky

Il centrocampista biancoceleste, Marco Parolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla sconfitta patita contro l’Inter.

Le dichiarazioni di Parolo

“Complimenti all’Inter. Alla lunga hanno meritato di vincerla. Primo tempo abbastanza equilibrato, loro sono stati più cattivi nell’area di rigore, sia in difesa che in attacco. I 2 gol hanno indirizzato la partita. Nel secondo tempo dopo il contropiede del 3 a zero l’hanno gestita bene. Hanno meritato, però il primo tempo è stato giocato abbastanza alla pari. La differenza è stata fatta nelle due are di rigore, loro bravi noi no. Sicuramente sono gli scontri diretti che ci manca vincere. E’ un passo in avanti che dobbiamo fare, continuiamo sul nostro percorso. Inter molto più cattiva di noi”.

Fonte: Sky Sport