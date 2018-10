Marotta-Inter: le parti si aggiorneranno a breve

L’Inter, che sta vivendo un ottimo periodo in campionato, pensa anche al futuro, soprattutto, dirigenziale. I nerazzurri, infatti, dopo l’annuncio di Steven Zhang presidente, hanno contattato l’ex Amministratore Delegato della Juventus Giuseppe Marotta. Il professionista, che ha da poco risolto il suo contratto con i bianconeri, è nel mirino dei nerazzurri. Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky sport, la società di Corso Vittorio Emanuele starebbe pensando seriamente all’ex Sampdoria.

“Al momento chiaramente ci sono stati i contatti probabilmente, ma sull’evoluzione del tutto serviranno comunque le prossime settimane” – ha dichiarato la piattaforma televisiva -. Steven Zhang, nel corso della sua prima conferenza stampa da presidente dell’Inter, ha dichiarato di voler portare a Milano i migliori. Marotta, in questo senso, rispecchia al meglio le necessità dell’azienda milanese. L’ex Juve, in caso di arrivo a Milano, ricoprirebbe il ruolo di AD insieme ad Antonello, ma, allo stesso tempo, lavorerebbe anche al fianco di Ausilio in chiave mercato e area tecnica.