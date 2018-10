(Sky) Inter-Milan, Spalletti potrebbe puntare su Keita nel derby

Inter-Milan: il tecnico nerazzurro vuole il miglior Keita per il derby. Ai tempi della Lazio, gol e spettacolo contro la Roma.

Domenica andrà in scena l’attesissimo derby Inter-Milan, un vero e proprio banco di prova per le milanesi in vista del proseguo del campionato. Entrambe in un ottimo stato di forma cercano i tre punti non solo per scalare i piani di alti della classifica ma anche per mettere il proprio sigillo sul derby. Spalletti contro Gattuso, Icardi contro Higuain, il derby passerà dalle loro scelte e dai gol dei due bomber.

Spalletti aspetta il rientro dei propri giocatori dalle Nazionali, in particolare Icardi, Lautaro e Keita. Proprio su quest’ultimo il tecnico nerazzurro si aspetta grandi cose in vista del derby. E’ ciò che arriva dagli studi di Sky Sport dove Andrea Paventi, direttamente da Appiano Gentile ha parlato delle possibili scelte di Spalletti.

L’ex tecnico della Roma vorrebbe affidarsi, anche, a Keita nel derby visto che con la maglia della Lazio ha segnato più volte alla Roma. Potrebbe sfruttare la sua carica espressa nel derby romano per affondare il Milan. Occhio, però, anche a gli argentini perchè sia Icardi che Lautaro vorranno segnare in quella che è una sfida tutta argentina con Higuain.