(Sky) Inter-Cagliari, Gagliardini e Brozovic a centrocampo. Ballottaggio Icardi-Lautaro

Sky – Inter-Cagliari: Icardi dal 1′, Lautaro Martinez a partita in corso

Potrebbe profilarsi una staffetta tutta argentina tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter che domani sfiderà il Cagliari a San Siro, nella sfida valida per la settima giornata di campionato.

Il capitano nerazzurro – riferisce Sky Sport – è favorito sull’ex Racing che scalpita per rimettere piede in campo. Il Toro potrebbe subentrare a partita in corso, dopo essere stato più di tre settimane ai box. Per quanto riguarda le altre scelte, Roberto Gagliardini, non arruolabile in Champions League, con ogni probabilità darà il cambio Matias Vecino. Mercoledì 3 ottobre infatti i nerazzurri sfideranno in Olanda il Psv per la seconda giornata del gruppo B di Champions League.