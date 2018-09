Sky, il nuovo ruolo di Antonio Cassano: ci sarà anche Tagliavento

Antonio Cassano resterà nel mondo del calcio

Antonio Cassano avrebbe voluto indossare nuovamente le scarpette da calcio ma non sono arrivate proposte allettanti. Così l’ex fantasista del Real Madrid ha deciso di iscriversi al corso da dirigente, indetto dalla FIGC. Lo conferma Sky Sport che ne riporta anche la definitiva ammissione.

Scelta assolutamente inaspettata anche perché soltanto due settimane fa, ai microfoni di Sky Sport, aveva dichiarato:

“La mia idea è sempre quella di continuare a giocare con un allenatore e un presidente che possano darmi fiducia, sono sicuro di poter fare ancora la differenza in Serie A. Non giocherei per i soldi, ma è la mia più grande passione e mi piacerebbe continuare a giocare”.

La nuova compagnia

Antonio Cassano seguirà il corso con altri colleghi tra cui Rolando Bianchi, Leonardo, Morgan De Sanctis, Giulio Migliaccio e Cristian Zaccardo. Presente ance l’arbitro Tagliavento, molto noto sopratutto ai tifosi interisti.