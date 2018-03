(Sky) De Vrij si avvicina sempre più all’Inter. L’unico ostacolo…

Sky – Inter, stretta finale per De Vrij. L’ostacolo? Le commissioni degli agenti

L’Inter continua a trattare concretamente per Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante ‘L’Originale’ in onda su Sky Sport, negli ultimi giorni la società nerazzurra si sta muovendo molto per cercare di trovare l’accordo definitivo con il centrale olandese e portarlo a Milano in vista della prossima stagione.

I dirigenti nerazzurri stanno trattando in questi giorni con gli agenti del difensore olandese della Lazio per arrivare quanto prima a un accordo in vista del 2018-19.

Lo scoglio da superare

Al momento l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla richiesta di commissioni da parte degli agenti del classe ’92. Anche se al momento non è previsto ancora nessun incontro per la firma, l’Inter lavora con gli agenti del giocatore per trovare un accordo.

Le richieste sono attualmente molto alte e le parti cercheranno di venirsi incontro per una soluzione. L’Inter punta De Vrij, le prossime settimane saranno decisive per trovare l’intesa.