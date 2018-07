Sky, Condò che attacco a Sampaoli: “Non convocare Icardi è stato…”

Argentina nel caos

Non c’è tregua per l’Argentina che dopo il pessimo Mondiale giocato continua a ricevere critiche. La gestione Sampoali, rivelatasi senza logica, ha mandato in tilt l’intero spogliatoio che ha preferito giocare le ultime partite nell’anarchia più totale.

Il disastro era però nell’aria dopo che sono stati bocciati calciatori fondamentali. Nell’aereo per la Russia non era presente Mauro Icardi ,dopo la brillante stagione con i nerazzurri, nè Paredes che avrebbe potuto garantire gioco a centrocampo.

Paolo Condò, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Sky criticando nettamente l’operato dell’intera organizzazione sudamericana. Una bordata a al ct ex Siviglia non si è fatta attendere:

“A mio avviso la non convocazione di Mauro Icardi e Leandro Paredes e l’aver dimenticato in panchina uno come Paulo Dybala sono stati dei crimini calcistici. Il prossimo allenatore deve avere sicuramente la personalità e la credibilità che servono per imporsi al gruppo. Il nome che mi viene in mente è quello di Diego Simeone”

Post Sampaoli

La panchina dell’Albiceleste sarà a breve vuota considerato l’imminente addio di Sampaoli. Circolano già tanti nomi ma il profilo che si cerca dovrebbe creare un progetto, formare un gruppo consolidato e dare un filo logico al gioco di Lionel Messi e compagni.

La difesa è da ristrutturare ed un portiere bisogna scoprirlo. Tanti giocatori offensivi di qualità non compenseranno i tanti limiti tecnici evidenziati dalla difesa al centrocampo.