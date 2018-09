Skriniar presenta la terza divisa

Il difensore centrale nerazzurro, Milan Skriniar, ha recitato nella clip di presentazione della nuova terza divisa nerazzurra. Un contenuto audiovisivo eccelso, un misto di semplicità e chiarezza. La comunicazione nerazzurra sta raggiungendo picchi elevatissimi, con idee fresche e sempre più innovative.

Nel nome di Milano, dalle mani di Milan. È così che abbiamo scolpito la terza divisa della stagione. pic.twitter.com/GQkba3d3nF — Inter (@Inter) September 15, 2018

La nota del club

È sufficiente il nome della città per riassumere il video realizzato per presentare al pubblico interista la terza divisa della stagione.

Milano e l’Inter, due facce della stessa medaglia, nata dall’unione di tanti elementi. Uno di questi è il marmo del Duomo al cospetto del quale fu fondato il club nel 1908 e con il quale, oltre 110 anni dopo, viene scolpita questa nuova maglia.

Ma chi è l’artefice ideale di quest’opera scultorea? A raccontarlo è proprio il video di presentazione che vede protagonista assoluto Milan Škriniar, un uomo che ha Milano nel destino, oltre che nel nome, ed emblema di difensore marmoreo a protezione della porta nerazzurra.

Così come siamo abituati a vederlo in campo, il 37 slovacco spende sudore e fatica per scolpire un grosso blocco di marmo. A fare da cornice a questo atto di pura creazione è una serie di flash visivi che raffigurano i dettagli del Duomo di Milano.

Il momento topico arriva in chiusura, quando Skriniar mostra a tutti la propria opera: indossa la terza divisa e si erge sul blocco di pietra con le mani ancora sporche di polvere marmorea.

Lo spettatore si lascia conquistare da quella che è un’autentica manifestazione di appartenenza, a Milano e all’Inter.

Il video di presentazione si dissocia dai classici canoni calcistici e si inserisce in un contesto più estetico come quello della moda. D’altronde Milano è riconosciuta in tutto il mondo come sinonimo di stile e a pochi giorni dall’inizio della Milano Fashion Week questo aspetto assume ancora più valore.

La terza divisa, pronta a scendere in campo in occasione di Inter-Parma, è quindi l’unione di due grandi pilastri della città: la moda e l’Inter.

