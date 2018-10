Skriniar si porta i tre punti a Milano. Il difensore esalta la squadra: “Questo gruppo…”

Milan Skriniar ha parlato al termine del match, l’analisi sulla vittoria di questa sera e un grande elogio verso la squadra, parole chiare e importanti

Milan Skriniar è stato protagonista nella vittoria dell’Inter a Ferrara. Il difensore slovacco ha lottato novanta minuti contro gli attaccanti emiliani, su tutti Petagna. Al termine del match, il giocatore nerazzurro ha parlato della vittoria, la sesta consecutiva in tutte le competizioni.

Ecco le sue parole: “Abbiamo vinto sei partite consecutive e questo è un dato sicuramente importante. La Spal è una squadra molto fisica, che sa giocare a calcio e pressa bene. Portiamo a Milano tre punti molto importanti, non è stata forse la nostra miglior prestazione ma ci teniamo stretta la vittoria. Ora c’è la sosta per le Nazionali, poi ci prepareremo al meglio per le grandi sfide che ci attendono. Questo gruppo ha grande forza, col Tottenham ci siamo convinti che potevamo fare meglio di quanto stavamo facendo”.

(fonte: inter.it)