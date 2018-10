Skriniar, quotazione in ascesa. Lo slovacco è il segreto della rincorsa interista (Repubblica)

Skriniar muro Inter: la valutazione va alle stelle, ma sarà dura solleticare i nerazzurri

Mai come quest’anno, la Serie A è il campionato dei difensori top. E anche l’Inter, secondo Repubblica, fa ampiamente la sua parte con la presenza del muro slovacco Milan Skriniar: “Il segreto neppure nascosto della rincorsa nerazzurra verso il secondo posto è (con il contributo di Stefan de Vrij) il centrale slovacco, con Samir Handanovic e Mauro Icardi l’asse della struttura preparata da Luciano Spalletti per giocarsi il vertice. Per il Cies Observatory al momento vale 62,4 milioni di euro, con quotazione in ascesa nelle ultime settimane. La sensazione è che per solleticare l’Inter a privarsene ne servano ancora di più“, scrive il quotidiano.

Nell’ultimo match di Serie A contro la Lazio, il classe ’95 ha offerto una prova accorta e preziosa per l’economia del risultato. Lo slovacco – come si evince dalle statistiche divulgate dal sito specializzato Whoscored.com – ha infatti portato a termine il 93,3% dei passaggi, vincendo per giunta 4 duelli aerei, guadagnando 2 punizioni a favore, vincendo 3 contrasti, respingendo 2 conclusioni avversarie e ricorrendo per 5 volte alla classica “spazzata” vecchio stampo. Dati che confermano lo stile di gioco dell’ex Samp.