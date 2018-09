Skriniar: “Non siamo l’anti Juve, ma vogliamo vincerle tutte”

Il difensore slovacco carica la squadra nerazzurra

Milan Skriniar è tra i giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali. Il forte difensore slovacco ha però trovato il tempo, ai microfoni di Sport Mediaset, di parlare della situazione in casa nerazzurra dopo la vittoria contro il Bologna, la prima in campionato dopo una falsa partenza.

Secondo il suo punto di vista una partenza ad ‘handicap’ può capitare a tutte le squadre. “E’ chiaro che ci sarebbe piaciuto iniziare in modo migliore il campionato, ma sono situazioni che possono capitare. Il nostro obiettivo è comunque quello di vincere tutte le partite che giochiamo. Bisogna per forza vincere il maggior numero di gare possibili“.

Modulo? Per Skriniar non è un problema importante

Non gli piace affatto il considerare la squadra di Spalletti semplicemente come l’anti-Juve. “Non siamo l’anti Juve ma una grande squadra che si chiama Inter. Non abbiamo mai detto che vogliamo fare la corsa sui bianconeri. Siamo una squadra forte e siamo l’Inter, questo è tutto e dice tutto”.

Difesa a 3 o a 4, per Skriniar non ci sono problemi: “Abbiamo cambiato modulo nel corso dei match, ma va bene comunque. In allenamento proviamo entrambe le situazioni e siamo preparati alle diverse situazioni”.

Fonte: SportMediaset