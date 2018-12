Skriniar, le parole del difensore fanno sognare i tifosi interisti

In esclusiva per la redazione di Sky Sport, Milan Skriniar ha voluto rassicurare i milioni di tifosi dell’Inter. Arrivato in punta di piedi dalla Sampdoria, il difensore slovacco si è guadagnato poco a poco l’intoccabilità di cui gode oggi. Essendo una pedina inamovibile dal campo di gioco, il club meneghina spera di poter contare sulle sue prestazioni sportive il più a lungo possibile.

Proprio su questo fattore, a rassicurare tutto l’ambiente nerazzurro ci ha pensato Milan Skriniar in persona dichiarando: “Io sono contento dell’anno fatto nell’Inter, certo che si può fare sempre meglio ma alla fine siamo tornati in Champions. Peccato essere usciti subito, ma per me rimane sempre una grande esperienza l’aver giocato questo torneo e aver giocato tutte queste partite in Serie A. E il 2019 sarà un altro anno che vivrò coi tifosi interisti”.

Inter, Skriniar è un bene che va tutelato

Che lo slovacco sia uno dei difensori più giovani e forti di tutto il panorama europeo è ormai noto a tutti. Questa cosa infatti, non è passata inosservata nemmeno ai più grandi club del mondo. Uno su tutti il Barcellona, che ha inserito Skriniar in una lista di 15 nomi da tenere d’occhio per il futuro, facendo pervenire all’agente Karol Csonto anche le prime proposte ufficiose. Alla fine però, come in ogni affare, la differenza la farà la volontà del giocatore, e al momento la volontà del difensore è chiarissima: rimanere a Milano e vincere con l’Inter.