Skriniar: “La vittoria contro il Bologna ci ha dato morale. In Champions dobbiamo passare il girone”

Milan Skriniar analizza il momento attraversato dalla sua squadra, e si dichiara pronto all’esordio in Champions League

L’avvio di stagione dell’Inter non è stato dei migliori. La squadra di Spalletti ha ottenuto 4 punti in 3 partite, perdendo all’esordio col Sassuolo. “Abbiamo iniziato male il campionato ed eravamo delusi. La vittoria col Bologna ci ha dato morale: ora vogliamo riprenderci i punti persi. Quest’anno sarà ancora più dura visto anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese in Italia è molto importante per tutto il movimento calcistico italiano: tutti i riflettori ora saranno puntati sul nostro campionato – esordisce dal ritiro della nazionale slovacca Milan Skriniar, che poi continua – Il mio infortunio è acqua passata, ora sto benissimo. Sono pronto a giocare ovunque voglia il mister”.

I nerazzurri si apprestano anche all’esordio in Champions League. Il girone è davvero di ferro con Barcellona e Tottenham, ma non può mancare l’entusiasmo. “Volevamo tornare in Champions League e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo passare il girone, anche se sarà durissima con Barcellona e Tottenham: gli spagnoli sono nettamente i favoriti, mentre gli inglesi disputano questa competizione da tanti anni. Esordire con loro potrebbe essere uno svantaggio, ma una vittoria ci darebbe grande morale – spiega Skriniar, che infine conclude – A livello personale, non vedo l’ora di affrontare Ronaldo in Italia e Messi in Europa“.