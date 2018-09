Skriniar, importanti dichiarazioni riguardo il rinnovo: “Tutto è…”

Skriniar parla del rinnovo

Il difensore nerazzurro, Milan Skriniar, ha parlato in conferenza stampa. Molto importante il passaggio riguardante il rinnovo contrattuale. Lo slovacco è diventato, in poco tempo, la colonna portante della difesa nerazzurra. Forza, velocità, tecnica, fanno di lui un difensore completo, sotto tutti i punti di vista.

Le parole del centrale in conferenza

“Rinnovo? Tutti in questo momento ne parlano, io però sono tranquillo. E’ ancora tutto aperto. Ora dobbiamo pensare a giocare, ci sono molte partite da giocare. Il nostro pensiero deve essere concentrato sulle partite, è la cosa più importante.

Il numero 37 introduce la gara di Champions League

“Ci aspetta un’altra partita rispetto al campionato, dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto bene. La partita di domani non è decisiva ma può aiutarci a rimettere a posto qualcosa che non è andato bene nell’inizio del campionato”.

“Ho giocato contro Kane in Nazionale, l’ho studiato e so che è un grande giocatore. Dobbiamo stare pronti non solo per lui ma per tutti i giocatori del Tottenham che sono molto validi e giocano insieme ormai da tre anni. Per noi sarà un vantaggio giocare in casa davanti ai nostri tifosi per un grande inizio”.

“Tanti di noi non hanno giocato in Champions League e può essere una cosa positiva perché c’è tanta voglia di fare bene. Da Lazio-Inter abbiamo iniziato a pensare alla prima partita in Champions League, è una partita che tutti aspettiamo”.