Skriniar: “Gol annullato? Non possiamo farci niente se…”

Skriniar ha parlato ai microfoni di Dazn a fine primo tempo, parlando della rete annullata ai nerazzurri per un fuorigioco millimetrico

Milan Skriniar è stato protagonista nel gol annullato all’Inter. Al 42°, Nainggolan mette in rete con un perfetto destro dal limite dell’area di rigore, ma il Var annulla il gol per un fuorigioco di Skriniar su calcio di punizione battuto dai nerazzurri sulla trequarti, con palla verso l’area blucerchiata.

Ai microfoni di Dazn, il difensore slovacco spiega l’accaduto. Ecco le sue parole: “Inizio un po’ sottotono, poi abbiamo iniziato a giocare, a creare occasioni. La rete annullata? Credo per fuorigioco, me l’hanno detto i compagni, se l’arbitro decide così non possiamo farci niente. C’è da fare di più”.