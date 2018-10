Skriniar giura amore: “A vita all’Inter? Sarei felicissimo”, il CT però lo punge

Skriniar giura fedeltà: «All’Inter per sempre? Sarei felicissimo»

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di questa mattina, riporta le parole di Milan Skriniar, che dal ritiro della sua Nazionale ha giurato amore all’Inter.

Queste le parole del quotidiano: “La pausa delle Nazionali lascia sempre qualche brivido. Al momento, per l’Inter, solo buone notizie, come il gol di Lautaro o i rientri anticipati di qualche giocatore. E da ieri anche delle parole al miele di Milan Skriniar, uno dei punti di riferimento del progetto nerazzurro, che attraverso il sito Idnes.cz prova a spegnere le voci sul suo futuro.

«Se restassi all’Inter per tutta la carriera come ha fatto Hamsik al Napoli sarei felicissimo…». Segnali di riavvicinamento per il rinnovo? Intanto dal ritiro dell’Argentina ha parlato anche capitan

Icardi, pronto alla sfida contro il Brasile: «Sto molto bene, questa volta sono arrivato in ottima forma». Spalletti si augura possa mantenerla a lungo e in vista del derby spera di recuperare anche Brozovic, reduce da una distrazione muscolare prima della Spal. Anche D’Ambrosio e Vrsaljko sono in miglioramento”.

Il ct della Slovacchia, dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca, ha criticato la prestazione del difensore

In conferenza stampa, Jan Kozak ha parlato nell’immediato post gara dopo il ko nel “derby”. Il difensore interista secondo lui non è stato all’altezza delle sue solite prestazioni e ha sottolineato: «E’ stato uno dei peggiori, bisogna essere obiettivi. Si parla di un sacco di milioni ma bisogna dimostrarlo sul campo». Il CT ha poi parlato della sua squadra, di come si aspetta di più dai singoli: «Skriniar, Lobotka e gli altri devono prendersi le loro responsabilità, non possono pensare che siano sempre i giocatori come Hamsik i leader di questo gruppo».

Fonte: /isport.blesk.cz e La Gazzetta dello Sport