Skriniar, è guerra alla Juve: “A Torino per vincere! Il mio futuro? Vi spiego” (GdS)

Skriniar, è guerra alla Juve

Le maggiori speranze dei tifosi interisti in vista della sfida di venerdì contro la Juventus sono riposte in Milan Skriniar. Il roccioso centrale slovacco è entrato nei cuori dei tifosi nerazzurri grazie alle sue prestazioni e tutti si aspettano un’altra prestazione di livello venerdì, nella tana del “nemico”. Intanto l’ex Samp ha le idee chiare su ciò che l’Inter dovrà fare domani.

Lo ha rivelato lui stesso alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «A Torino andiamo per vincere. Non ci siamo riusciti a Roma, dovremo farlo lì. Loro sono forti, ma anche noi». Idee chiarissime, quindi. E i tifosi possono stare tranquilli, perché in questa stagione, contro lo slovacco, tra i bomber di razza, solo Belotti è riuscito a segnare.

Sono andati a secco Harry Kane, Suarez, Immobile e Higuain. Quindi Milan sa come si fermano i grandi bomber. Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic sono avvisati. I pericoli venerdì sera non arriveranno solo da loro: la Juve ha una forza offensiva impressionante che può contare anche su Joao Cancelo, terzino destro formidabile passato dal nerazzurro al bianconero in estate.

“La Juve non è solo Ronaldo”

Per l’appunto, i pericoli non arriveranno solo da CR7, bisognerà stare attenti a tanti altri calciatori. Skriniar questo lo sa: «Non potremo concentrarci troppo su Ronaldo, la Juve ne ha tanti che possono segnare». Servirà quindi rimanere concentrati ed evitare così cali di concentrazione che i bianconeri saprebbero sicuramente sfruttare.

Infine, una battuta sul futuro: «I tifosi stiano tranquilli, fa piacere che le big si interessino a me, ma anche l’Inter è una grande. E questo gruppo di giocatori è molto unito, dentro e fuori dal campo». I supporters interisti quindi possono dormire sonni tranquilli.