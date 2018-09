Simeone scalza Spalletti e ammette: “Allenerò l’Inter…”

Loading...

Diego Simeone spaventa Spalletti ed esalta l’Inter e i suoi tifosi. Le dichiarazioni che (non) ti aspetti.

L’Inter vuole tornare a grandissimi livelli anche in Europa. L’imminente apertura della Champions League testerà il livello della squadra sotto questo punto di vista. Tutto ciò mentre la tifoseria sogna in grande per il futuro, a maggior ragione dopo le recenti dichiarazioni by Diego Simeone. Il Cholo si apre all’Inter.

Simeone non si nasconde più: “Allenerò l’Inter un giorno. Ecco quando…”

Diego Simeone e l’Inter si vogliono. L’ex centrocampista nerazzurro, attualmente tecnico dell’Atletico Madrid, non nasconde le sue volontà per il futuro. Nel corso del programma El Partitazo, il Cholo ha risposto, in un certo senso, alle recenti dichiarazioni della sorella Natalia, secondo la quale l’approdo sulla panchina interista sarebbe solo “questione di tempo”.

Lui rincara la dose in questi termini: “Ho sempre detto che un giorno allenerò l’Inter. Succederà quando dovrà succedere. Ma non ora. All’Inter c’è Spalletti. E io ho un contratto fino al 2020 con l’Atletico”. Ma sognare non costa nulla. Almeno quello.