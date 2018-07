Simeone allontana Vrsaljko dall’Inter? Il tecnico: “Spero che il 6 agosto…”

Il tecnico dell’Atletico ha parlato del futuro del terzino croato

Diego Simeone, intervenuto in conferenza stampa, ha toccato diversi argomenti, parlando soprattutto di mercato e inevitabilmente del probabile addio di Sime Vrsaljko all’Atletico Madrid.

Il terzino è sempre più vicino all’Inter e le parole del Cholo sembrano confermare l’ipotesi di una cessione, anche se non imminente secondo l’ex centrocampista di Lazio e Inter.

Parole chiare dell’allenatore del club spagnolo

Vietto e Gameiro? “Abbiamo un’idea che il modo migliore per mostrare rispetto è lavorare con loro finché sono con noi. Kevin lavora con una predisposizione a giocare in squadra, incondizionatamente.

Luciano lo fa in un modo simile e vuole mostrare la sua versione migliore. Vogliamo trarre conclusioni per il futuro con i ragazzi e tutte le partite servono. Cerchiamo di essere competitivi con i giocatori che giocano”.

Qual è la situazione di Vrsaljko? “Siamo molto contenti di Sime, ha fatto un’ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspetto il 6 agosto e poi vedremo la sua volontà. Sono felice per quello che ci ha dato, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante”.

Obiettivi? “Giroud per molti è già dell’Atlético. Gli acquisti vengono portati avanti dalla direzione sportiva ed è difficile parlare di nomi. Può succedere di tutto fino al giorno in cui il mercato degli acquisti è chiuso, è necessario avere attenzione e cura. Non posso aggiungere altro”.

Perché pensi che Griezmann abbia deciso di rimanere all’Atlético? “È una domanda per Griezmann, sono molto rispettoso nel commentare qualcosa che prova. È una buona domanda per lui. Spero che continui a crescere più di quanto non sia oggi, non ha tetto, è un grande giocatore, un buon compagno di squadra e circondato dal gruppo che stiamo formando, speriamo di competere bene in questa stagione”.