Serie B, Zamparini non perde il vizio: altro ribaltone in panchina

Zamparini esonera Tedino

Maurizio Zamparini esonera il tecnico del Palermo Bruno Tedino. Fatale la sconfitta di martedì sera contro il Brescia per 2-1. Sulla panchina della squadra siciliana ritornerà Roberto Stellone. L’attaccante ex Napoli aveva già allenato la squadra nella parte finale della scorsa stagione nella quale aveva perso la finale dei play-off, valida per l’accesso in Serie A, contro il Frosinone.

Proprio quel Frosinone che tre stagioni fa aveva portato nella massima serie con 4-4-2 di perfetta solidità. Questa la replica del presidente del Palermo dopo il cambio tecnico:

“la decisione presa nello scorso campionato”.

Con il ritorno di Roberto Stellone si aggiorna la lista degli allenatori esonerati dal numero uno friulano. Dal 2002, anno in cui fu rilevato il club, sono stati più di 30 i nomi che hanno gestito la panchina della squadra siciliana che gioca nel caloroso ” Stadio Renzo Barbera”.

Nella prossima giornata il Palermo riserverà un turno di riposo per poi debuttare con il nuovo tecnico il giorno 7 ottobre nel match contro il Crotone.