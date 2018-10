Serie A, Ventura pronto al rilancio: c’è l’accordo con la squadra

Serie A: Ventura ritorna a sedersi in panchina

Gianpiero Ventura, dopo la pessima esperienza con la Nazionale italiana, ripartirà dal Chievo Verona. La società veneta ha infatti esonerato il tecnico Lorenzo D’Anna e ha trovato l’accordo con l’ex allenatore del Torino. Secondo Calciomercato.com, si tratterà di un biennale con scadenza nel 2020.

La missione di Ventura sarà molto difficile, in quanto la squadra del presidente Campedelli si ritrova ultima in classifica a -1 punto dopo la penalizzazione di -3 punti, senza aver vinto ancora una partita. In mattinata era stato esonerato ufficialmente Lorenzo D’Anna, promosso proprio dal settore giovanile del club.

Sarà un’ardua impresa per l’ex tecnico del Bari che non vuole di certo chiudere la carriera con la macchia dell’ignominia azzurra. L’avventura al Chievo Verona potrebbe rivelarsi davvero pericolosa, considerate le condizioni attuali della squadra.