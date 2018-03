Serie A Tim: Juve straripante in casa. Immobile salva la Lazio a Cagliari

Serie A, Pavoletti e Barella non bastano. Il tacco di Immobile si prende la scena

La giornata di campionato vede la Lazio, in piena corsa Champions, pareggiare 2-2 sul campo del Cagliari. La squadra di lopez è passata in vantaggio nel corso della prima frazione di gioco grazie a Pavoletti. L’autogol di Ceppitelli ha riportato il risultato in parità. Nel secondo tempo la partita si accende grazie a Pavoletti che si conquista un calcio di rigore.

L’arbitro, dopo aver consultato il Var per diversi minuti, ha assegnato il penalty ai rossoblu, massima punizione poi trasformata da Barella. Inzaghi vede la sua squadra sottotono e senza idee in fase offensiva. Il mister biancoceleste viene salvato al 95′ dal gol capolavoro di Immobile di tacco. L’ex Siviglia sfrutta il mal posizionamento di Cragno e gonfia la rete per siglare il 2-2 finale.

Dybala spazza via l’Udinese. Colpo dell’Atalanta a Bologna

La Juventus si affida ad un Dybala formato top player per battere l’Udinese di Massimo Oddo. Due gol per l’attaccante argentino e primo posto momentaneo per i bianconeri. Per quanto riguarda le altre gare di campionato, l’Atalanta ha vinto sul campo del Bologna grazie al gol di De Roon a 7 minuti dal termine. Il Crotone ha vinto tra le mura amiche contro una Sampdoria spenta (Trotta, doppietta, Stoian e l’autogol di Silvestre hanno regalato i 3 punti alla formazione di Zenga; inutile la rete di Zapata per i blucerchiati).

Sassuolo-Spal non regala emozioni e finisce 1-1 (Babacar, su rigore, risponde ad Antenucci). Molte emozioni, molte lacrime, molte sensazioni hanno preso parte nell’anticipo di giornata tra Fiorentina e Benevento. Il minuto di silenzio prima della gara e il minuto di applausi al minuto 13′ hanno reso memoria all’ex capitano della viola Davide Astori. I ragazzi di Pioli, provati dalla tristezza, hanno comunque portato a casa i tre punti grazie alla rete di Vitòr al minuto 25′